『リー 札入れ 高級イタリアンオイルレザー(牛革) 束入れ カードケース 小銭入れ ラウンドファスナーロングウォレット ブラウン【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 21時 54分に出品され03月05日 21時 54分に終了予定です。即決価格は7,827円に設定されています。現在814件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

リー 札入れ 高級イタリアンオイルレザー(牛革) 束入れ カードケース 小銭入れ ラウンドファスナーロングウォレット ブラウン



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 3.20 cm

横幅 : 11.70 cm

奥行 : 21.80 cm

重量 : 230.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

財布、帽子、ファッション小物 タグ リー

札入れ

高級イタリアンオイルレザー(牛革)

束入れ

カードケース

小銭入れ

ラウンドファスナーロングウォレット

ブラウン