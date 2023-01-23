『バークレイ(Berkley) マックスセント パルステール 4.2inch Berkley MaxScent Pulse Tail C カモ【お歳暮】』はヤフオクでから03月14日 07時 19分に出品され03月14日 07時 19分に終了予定です。即決価格は7,827円に設定されています。現在305件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

バークレイ(Berkley) マックスセント パルステール 4.2inch Berkley MaxScent Pulse Tail C カモ



【商品説明】

・パッケージサイズ:マルチバック(縦 12.5 x 横18cm)

・入数:6

・重さ:11.0g



【サイズ】

高さ : 1.00 cm

横幅 : 12.50 cm

奥行 : 18.00 cm

重量 : 80.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。