『K18YG ハート フック ピアス イエローゴールド heart 18金 18K ジプシー 揺れる シンプル かわいい 人気 定番 日本製 プレゼント 贈り物 ギフト【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 19時 06分に出品され03月23日 19時 06分に終了予定です。即決価格は7,826円に設定されています。現在177件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 素材：K18YG (18金イエローゴールド)



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ケース



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納品書は同封しておりません。



［おすすめ用途］

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