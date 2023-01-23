『K18YG ハート フック ピアス イエローゴールド heart 18金 18K ジプシー 揺れる シンプル かわいい 人気 定番 日本製 プレゼント 贈り物 ギフト【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 19時 06分に出品され03月23日 19時 06分に終了予定です。即決価格は7,826円に設定されています。現在177件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
素材：K18YG (18金イエローゴールド)
付属品：品質保証書
ケース
受注生産とさせていただいております。
ご注文頂いてから一つ一つ丁寧にお作りしますので、
ご注文確定後（前払いの場合はご入金確認後）、２〜3週間程で発送させていただきます。
送料無料で宅配便にてお届けします。
手作りのため表記サイズより多少前後することがございます。
モニター・撮影環境により実際の商品と色味が異なる場合があります。
贈り物には、ご注文手続きの「ギフト包装」で「希望する(1商品につき330円)」をご選択ください。
納品書は同封しておりません。
［おすすめ用途］
プレゼント ギフト 誕生日 結婚記念日 卒業式 入学式 結婚式 二次会 お祝い 記念日 母の日 卒業祝 就職祝 進学祝 成人祝 退職祝 セレモニー 自分用 ご褒美 普段使い デート パーティー 10代20代30代40代50代60代 女性彼女娘妻嫁奥さん奥様パートナーへ
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落札価格7826円
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終了
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