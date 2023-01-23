『ハイゴールド(Hi-GOLD) バット ナチュラル 91cm フィンガーノックバット KB-105H【お歳暮】』はヤフオクでから03月06日 04時 04分に出品され03月06日 04時 04分に終了予定です。即決価格は7,826円に設定されています。現在191件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 "画像出典元：「ハイゴールド(Hi-GOLD)」より引用"



【商品名】

ハイゴールド(Hi-GOLD) バット ナチュラル 91cm フィンガーノックバット KB-105H



【商品説明】

・打球部のヘリこみを防ぐメイプル加工

・木製ノックバット(硬式・軟式)

・発売年・モデルイヤー: 2021

・素材:朴+メイプル

・長さ91cm 560ｇ平均 φ60mm平均



【サイズ】

高さ : 10.00 cm

横幅 : 12.50 cm

奥行 : 94.00 cm

重量 : 1.00 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。