『ハイゴールド(Hi-GOLD) バット ナチュラル 91cm フィンガーノックバット KB-105H【お歳暮】』はヤフオクでから03月06日 04時 04分に出品され03月06日 04時 04分に終了予定です。即決価格は7,826円に設定されています。現在191件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
"画像出典元：「ハイゴールド(Hi-GOLD)」より引用"
【商品名】
ハイゴールド(Hi-GOLD) バット ナチュラル 91cm フィンガーノックバット KB-105H
【商品説明】
・打球部のヘリこみを防ぐメイプル加工
・木製ノックバット(硬式・軟式)
・発売年・モデルイヤー: 2021
・素材:朴+メイプル
・長さ91cm 560ｇ平均 φ60mm平均
【サイズ】
高さ : 10.00 cm
横幅 : 12.50 cm
奥行 : 94.00 cm
重量 : 1.00 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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191 入札履歴
終了
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