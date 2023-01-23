『NATIONAL GEOGRAPHIC 誕生石掘りキット STEMサイエンスキット 本物の誕生石12個付き 本物のダイヤモンド、ルビー、サファイア【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月17日 09時 27分に出品され03月17日 09時 27分に終了予定です。即決価格は7,826円に設定されています。現在463件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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|商品名
|NATIONAL GEOGRAPHIC 誕生石掘りキット STEMサイエンスキット 本物の誕生石12個付き 本物のダイヤモンド、ルビー、サファイア、パール、その他 素晴らしい宝石を掘り上げる 女の子向けおもちゃ 男の子向けおもちゃ
|ブランド名
|ナショナルジオグラフィック
|商品コメント
|ナショナルジオグラフィック
商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
816448028137
商品コード
YS0000028729209699
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落札価格7826円
463 入札履歴
終了
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