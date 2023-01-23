『こども用 アナと雪の女王2 風 プリンセス エルサ コスプレ衣装 ハロウィン 変装 仮装 コスチューム cosplay イベント クリスマス【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 05時 08分に出品され03月06日 05時 08分に終了予定です。即決価格は7,826円に設定されています。現在934件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 新品未使用



セット内容：コート、ワンピース、ズボン、ベルト(写真のとおりです )



サイズ：cm

S: バスト80-83 ウエスト61-64 身長150-155

M: バスト84-87 ウエスト65-68 身長155-160

L: バスト88-91 ウエスト69-72 身長160-165

XL: バスト92-95 ウエスト73-76 身長165-170



【納期】：

ご入金確認後、7-15営業日以内に発送、発送後4-7日前後到着予定となります。



【送料】：

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