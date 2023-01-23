『ポーリー・ポケット リアのプチおようふくセット Y7893【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月21日 13時 16分に出品され03月21日 13時 16分に終了予定です。即決価格は7,826円に設定されています。現在344件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 商品名 ポーリー・ポケット リアのプチおようふくセット Y7893 ブランド名 マテル(MATTEL) 商品コメント 対象性別 女の子

対象年齢 4歳から

主な製造国 中国

C2013Mattel Inc. All Rights Reserved.

安全基準 CEマーク 商品カテゴリ kikus camera おもちゃ・ホビー ドール・人形 ゲーム、おもちゃ おもちゃ 人形 その他人形

JANコード/ISBNコード 0746775245993

商品コード YS0000028539137437