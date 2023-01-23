『おもちゃ収納ラック キッズ 子供服 おもちゃ箱 収納ケース ドギー 分類収納 ボックス 大容量 ケース 子供部屋 小物収納 入園 入学【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月29日 01時 18分に出品され03月29日 01時 18分に終了予定です。即決価格は7,826円に設定されています。現在216件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 おもちゃ収納ラック キッズ 子供服 おもちゃ箱 収納ケース ドギー 分類収納 ボックス 大容量 ケース 子供部屋 小物収納 入園 入学





【お片付けが身に付く知育家具】おもちゃを入れるだけでお片付け完了。絵本も立ててしまえてスッキリ。



【バスケットごと移動OK】リビングから子供部屋へ。おもちゃを入れたバスケットごと移動できる。



【らくらく整理整頓】細々としたおもちゃもこんなにスッキリ。どんどん入れるだけでお部屋が片付く。

【ご注意・付属品】?単な組み立て品 日本語の組立マニュアル付属