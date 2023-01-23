『レムノス 掛け時計 アナログ 電波 カンパーニュ 天然木生地 茶 PC10-24W BW Lemnos【2024年最新】 』はヤフオクでから04月21日 15時 19分に出品され04月21日 15時 19分に終了予定です。即決価格は7,826円に設定されています。現在810件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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サイズ:φ29.4×d5.4cm

※この製品は日本電波仕様です。海外では使用できません。

This product is Japanese radio specification.It cannot be used overseas.