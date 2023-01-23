『★送料・関税無料★ConairMAN All-in-One Beard Trimmer for Men for Face， Nose and Ear【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月27日 05時 10分に出品され04月27日 05時 10分に終了予定です。即決価格は7,826円に設定されています。現在78件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 商品名 ConairMAN All-in-One Beard Trimmer for Men for Face， Nose and Ear Hair Trimmer，6 piece Mens Grooming Kit， Cordless/Rechargeable ブランド名 商品コメント All In One Cordless/Rechargeable Beard and Mustache Trimmer: A mans face is his statement and whether youre going bold look or staying subdued this rechargeable No Slip Grip mens trimmer makes face and beard grooming simple

Portable and Powerful: This cordless， rechargeable beard and mustache trimmer with stainless steel blades includes a nose/ear trimmer， 5 position comb， 2 jawline combs， stubble comb， trimming blade， and adapter

Respect The Ritual: Dont crack under the pressure to look good; ConairMAN has beard trimmers， home barbering kits， electric shavers and more for precision cuts and trims so you can get your look right

Innovative Grooming Tools: From hair and beard clippers to trimmers， shavers， epilators and home haircut kits; Conair makes high quality grooming tools for men and women

Personal Care from Conair: Our personal care line includes high quality skincare tools， lighted mirrors， haircut kits， beard and mustache trimmers and ear/nose trimmers， ladies shavers and oral care; Conair makes personal care tools for your daily routine 本商品は海外在庫商品となります。 ご注文後、海外倉庫より取り寄せ、国内検品後にお客様へ発送いたします。そのため納期に10〜18日ほどお時間をいただいております。 お時間に余裕をもってご注文ください。並行輸入品のため、商品のメーカー保証はありません。初期不良のみ対応させていただきます。税関手続き、関税支払い等すべて当方で対応させていただいております。ご安心くださいませ。商品情報の高さ：幅：奥行のセンチは梱包サイズの目安となります。実際の商品サイズと差異がありますのでご注意ください。 商品カテゴリ セレクトショップサラ ビューティー スキンケア・ボディケア アイケア 家電 美容家電 レディースシェーバー 眉毛、フェイスシェーバー

JANコード/ISBNコード 0074108415455

商品コード YS0000047840058177