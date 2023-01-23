『ゼンスイ ナノレビル４５０ ホワイト 淡水・海水共用 ４５ｃｍ水槽用 水草水槽 アクアリウム【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月12日 06時 17分に出品され03月12日 06時 17分に終了予定です。即決価格は7,826円に設定されています。現在182件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【水草育成特化型ＬＥＤ】
水草の育成を最大限に促す
水草が満足する波長バランス
＜特長＞
・５種類の素子の組み合わせにより、ＬＥＤに不足しがちの光合成に重要な波長を最大限に取り入れた、水草育成特化型ＬＥＤ
・光合成に最も効率の良い波長が水草のポテンシャルを引き出し、美しく成長させる
・コの字型の透明リフトアップがＬＥＤを宙に浮いている感覚にさせ、スマートで美しいアクアリウムを楽しめる
・ガラス厚に関係なく、枠付き水槽、フレームレス水槽に設置可能
・清々しい８，５４０Ｋの光が魚と水草を鮮明に魅せる
＜仕様＞
用途：観賞魚水槽用照明(屋内専用)
ＬＥＤ素子推定寿命：４０，０００時間(使用環境により異なります)
電源アダプター定格：
入力 ＡＣ１００Ｖ ５０/６０Ｈｚ
出力 ＤＣ１２Ｖ ３０００ｍＡ
定格消費電力：３０．４Ｗ
色温度(ケルビン)：８５４０Ｋ
全光束(ルーメン)：３３３０ｌｍ
演色性(Ra):８７
製品サイズ：Ｗ４５４×Ｄ１１０×Ｈ１６.５ｍｍ
電源コード長：３，７１０ｍｍ(アダプター本体含まない)
ゼンスイ アンダーウォーター LEDスリム ピュアブルー 45cm
¥ 7820
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カミハタ ツインスター E-LINE アジャスタースタンド 600EA
¥ 7819
ボルクスジャパン グラッシーレディオ RX072e ディープ
¥ 7818
ゼンスイ LED PLUS パーフェクトクリアー 45cm
¥ 7818
METIS LED 水槽ライト アクアリウムライト 海水魚 サンゴ 海水槽 照明 調光 LED3個 高光度 長寿命 強力 水族館 組立簡単
¥ 7818
EFFEX(エフェックス) イージーフィットバー プラス ゴールド Z900RS (18-21)
¥ 8234
GEX アクアラック ウッド 幅45×奥行き30cm以下水槽用 組立式水槽台ホワイト450WH
¥ 8233
GEX AQUARIUM マリーナ450BKST デュアルクリーンセット
¥ 8233
（まとめ）サーモスタット NX003N〔×3セット〕/代引不可
¥ 8232
GEX アクアラック スチールスタンド60cm 2段台 組立式水槽台 60cm水槽用
¥ 8232
GEX アクアラック スチールスタンド60cm 2段台 組立式水槽台 60cm水槽用
¥ 8232
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GEX アクアラック スチールスタンド60cm 2段台 組立式水槽台 60cm水槽用
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落札価格7826円
182 入札履歴
終了
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