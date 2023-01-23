『ゼンスイ ナノレビル４５０ ホワイト 淡水・海水共用 ４５ｃｍ水槽用 水草水槽 アクアリウム【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月12日 06時 17分に出品され03月12日 06時 17分に終了予定です。即決価格は7,826円に設定されています。現在182件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【水草育成特化型ＬＥＤ】



水草の育成を最大限に促す



水草が満足する波長バランス





＜特長＞



・５種類の素子の組み合わせにより、ＬＥＤに不足しがちの光合成に重要な波長を最大限に取り入れた、水草育成特化型ＬＥＤ



・光合成に最も効率の良い波長が水草のポテンシャルを引き出し、美しく成長させる



・コの字型の透明リフトアップがＬＥＤを宙に浮いている感覚にさせ、スマートで美しいアクアリウムを楽しめる



・ガラス厚に関係なく、枠付き水槽、フレームレス水槽に設置可能



・清々しい８，５４０Ｋの光が魚と水草を鮮明に魅せる



＜仕様＞



用途：観賞魚水槽用照明(屋内専用)



ＬＥＤ素子推定寿命：４０，０００時間(使用環境により異なります)



電源アダプター定格：

入力 ＡＣ１００Ｖ ５０/６０Ｈｚ

出力 ＤＣ１２Ｖ ３０００ｍＡ



定格消費電力：３０．４Ｗ



色温度(ケルビン)：８５４０Ｋ



全光束(ルーメン)：３３３０ｌｍ



演色性(Ra):８７



製品サイズ：Ｗ４５４×Ｄ１１０×Ｈ１６.５ｍｍ



電源コード長：３，７１０ｍｍ(アダプター本体含まない)