『ファープラスト エルゴコンフォート ハーネス レッド 大型犬用 大型犬【お歳暮】』はヤフオクでから04月03日 22時 27分に出品され04月03日 22時 27分に終了予定です。即決価格は7,826円に設定されています。現在47件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ファープラスト エルゴコンフォート ハーネス レッド 大型犬用 大型犬



【商品説明】

・原産国:ウクライナ

・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :36×26×14cm

・本体重量:230g



【サイズ】

高さ : 9.65 cm

横幅 : 15.24 cm

奥行 : 23.11 cm

重量 : 220.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。