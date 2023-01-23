『ファープラスト エルゴコンフォート ハーネス レッド 大型犬用 大型犬【お歳暮】』はヤフオクでから04月03日 22時 27分に出品され04月03日 22時 27分に終了予定です。即決価格は7,826円に設定されています。現在47件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ファープラスト エルゴコンフォート ハーネス レッド 大型犬用 大型犬
【商品説明】
・原産国:ウクライナ
・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :36×26×14cm
・本体重量:230g
【サイズ】
高さ : 9.65 cm
横幅 : 15.24 cm
奥行 : 23.11 cm
重量 : 220.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7826円
47 入札履歴
終了
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