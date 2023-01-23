OSJ キャットタワー 木製 スリム 据え置き 高さ78cm ミニ コンパクト小型 猫タワー 多頭飼【カレンダー 2025の人気アイテム】

商品情報

OSJ キャットタワー 木製 スリム 据え置き 高さ78cm ミニ コンパクト小型 猫タワー 多頭飼い 子猫 中型猫 シニア キャット タワ 人気 宇宙船ハンモック付き 2段タワー組立自由 おしゃれ 安定 頑丈 麻紐支柱爪とぎ 猫爬架



商品コード：12065972175

型番：TX309395

カラー：ナチュラル



【コンパクトで魅力的なデザイン】シンプルなデザインなので、様々なテイストのお部屋インテリアに調和します。ちょうどいいサイズで場所を取らず、特に小さな部屋やアパートに適しています。

【多頭飼い】休憩できる場所はたくさんあるので、多頭飼いの場合でもご使用できます!

【宇宙船付き】すぽっり入れる宇宙船が魅力!360視野でゆったりくつろげます。下からのぞく、柔らかいお腹と肉球がよく見えます。

【サイザル麻のプレー場所】サイザル麻は爪