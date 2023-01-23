『OSJ キャットタワー 木製 スリム 据え置き 高さ78cm ミニ コンパクト小型 猫タワー 多頭飼【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 10時 31分に出品され03月09日 10時 31分に終了予定です。即決価格は7,826円に設定されています。現在885件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
OSJ キャットタワー 木製 スリム 据え置き 高さ78cm ミニ コンパクト小型 猫タワー 多頭飼い 子猫 中型猫 シニア キャット タワ 人気 宇宙船ハンモック付き 2段タワー組立自由 おしゃれ 安定 頑丈 麻紐支柱爪とぎ 猫爬架
商品コード：12065972175
型番：TX309395
カラー：ナチュラル
【コンパクトで魅力的なデザイン】シンプルなデザインなので、様々なテイストのお部屋インテリアに調和します。ちょうどいいサイズで場所を取らず、特に小さな部屋やアパートに適しています。
【多頭飼い】休憩できる場所はたくさんあるので、多頭飼いの場合でもご使用できます!
【宇宙船付き】すぽっり入れる宇宙船が魅力!360視野でゆったりくつろげます。下からのぞく、柔らかいお腹と肉球がよく見えます。
【サイザル麻のプレー場所】サイザル麻は爪
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落札価格7826円
885 入札履歴
終了
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