Magic Knight Rayearth: Season 1 [DVD] [Import]【2025年度カレンダ】

発送予定日が10日以上先の商品は米国輸入商品となります。

日本へ輸送する都合上、お届けまで2-3週間程お時間を頂いております。

天候で運行状況や税関等で遅延が発生する場合もございますのでご了承くださいませ。

日本へ到着後に改めて発送と追跡番号の案内を致します

欧米仕様の並行輸入品となります。服や靴のサイズは全てUS仕様となるためご留意お願い致します。

時期により仕様変更があり商品が予告なしに本ページ掲載写真と異なる場合もございますので参考画像としてご検討ください。カメラやモニターの性質により、画像と実物の色の違いがある場合がございますのでご理解願います。

在庫確認やご質問は [この商品について質問する] よりお願い致します。

稀に注文後に米国倉庫での在庫切れ・検品落ちで商品をお取り寄せ出来ない場合、当店からキャンセルまたは代替品をご提案させて頂くことがございます。

通関時に検査の為開封されることがあります。また海外からの輸送のため、外箱に多少の痛みが生じる場合もございますが、中身に問題はございません。ギフト・コレクションには不向きな場合があります。

注文後、速やかに発注作業を行いますので、注文後のキャンセルはお断りさせて頂いております。



お取引の最後まで、誠実な対応をさせて頂きますので宜しくお願い致します。

