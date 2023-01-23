『GERRY デイパック ブラック GE-8011BK【お歳暮】』はヤフオクでから03月25日 13時 34分に出品され03月25日 13時 34分に終了予定です。即決価格は7,826円に設定されています。現在425件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

GERRY デイパック ブラック GE-8011BK



【商品説明】

・タテ53cmxヨコ32cmxマチ17cm

・ポケットの数:2(外側1/内側1)

・重量:860g



【サイズ】

高さ : 8.10 cm

横幅 : 31.80 cm

奥行 : 56.40 cm

重量 : 980.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ GERRY

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