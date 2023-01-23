『GERRY デイパック ブラック GE-8011BK【お歳暮】』はヤフオクでから03月25日 13時 34分に出品され03月25日 13時 34分に終了予定です。即決価格は7,826円に設定されています。現在425件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
GERRY デイパック ブラック GE-8011BK
【商品説明】
・タテ53cmxヨコ32cmxマチ17cm
・ポケットの数:2(外側1/内側1)
・重量:860g
【サイズ】
高さ : 8.10 cm
横幅 : 31.80 cm
奥行 : 56.40 cm
重量 : 980.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7826円
425 入札履歴
終了
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