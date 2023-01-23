『リズム(RHYTHM) 電波時計 掛け時計 スタンダードスタイル128 連続秒針 インテリアクロック RHYTHM PLUS 8MY483R【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月03日 16時 15分に出品され04月03日 16時 15分に終了予定です。即決価格は7,826円に設定されています。現在162件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

リズム(RHYTHM) 電波時計 掛け時計 スタンダードスタイル128 連続秒針 インテリアクロック RHYTHM PLUS 8MY483R



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 7.60 cm

横幅 : 38.40 cm

奥行 : 39.60 cm

重量 : 1.38 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。