『リズム(RHYTHM) 電波時計 掛け時計 スタンダードスタイル128 連続秒針 インテリアクロック RHYTHM PLUS 8MY483R【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月03日 16時 15分に出品され04月03日 16時 15分に終了予定です。即決価格は7,826円に設定されています。現在162件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
リズム(RHYTHM) 電波時計 掛け時計 スタンダードスタイル128 連続秒針 インテリアクロック RHYTHM PLUS 8MY483R
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 7.60 cm
横幅 : 38.40 cm
奥行 : 39.60 cm
重量 : 1.38 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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KATOMOKU plywood wall clock 10 スイープ（連続秒針） km-76N φ252mm (電波時計)
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KATOMOKU plywood clock 22 電波時計 ライトブルー スイープ（連続秒針） km-121LBRC φ252mm
¥ 7823
KATOMOKU Dual use clock 4 km-95BRC ブラウン 電波時計 連続秒針
¥ 7823
KATOMOKU plywood clock 22 電波時計 ライトブラック スイープ（連続秒針） km-121BLRC φ252mm
¥ 7823
落札価格7826円
162 入札履歴
終了
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