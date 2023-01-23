『LEKD103716WW-LS9【東芝】【工事必要】ユニツト交換形ダウンライト【お歳暮】』はヤフオクでから03月22日 18時 46分に出品され03月22日 18時 46分に終了予定です。即決価格は7,826円に設定されています。現在311件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【代金引換不可商品】メーカー：東芝
ＬＥＤユニツト交換形ダウンライト 傾斜天井用 高効率
非調光 （出力固定形）
１５０パイ 広角 Ｒａ８３
温白色 ３５００Ｋ 遮光角１５
器具光束 ８８０ルーメン 消費電力 ８．０Ｗ
ＦＨＴ２４形器具相当
LEDD-18705-LS9とLEEＵ-1003WW-02のセット商品
商品カテゴリ
商品コード
10008494-5
LEKD103716N-LS9【東芝】【工事必要】ユニツト交換形ダウンライト
¥ 7826
LEKD102716N-LS9【東芝】【工事必要】ユニツト交換形ダウンライト
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¥ 7826
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¥ 7826
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落札価格7826円
311 入札履歴
終了
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