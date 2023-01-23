『猫 ベッド ラタン ペットベッド ドーム型 猫ハンモック ペットベッド 猫ちぐら風 猫 ペットマット ハンギングチェア 吊り型 猫 ネコ ねこ ベッド【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 05時 55分に出品され03月27日 05時 55分に終了予定です。即決価格は7,826円に設定されています。現在221件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
品名:猫 ベッド ラタン
素材:プラスチック
カラー：ブラック、モカ、ベージュ、ピンク、グリーン、パープル
セット内容：本体+藤球+夏用マット+冬用マット
取り外しと分解が簡単で移動やお手入れが便利
バスケットのケースが揺れ、籐球や他のおもちゃを組み合わせることで、新しい体験ができます。
ハウスと地面がちょうどいい距離なので、ペットは軽く跳ぶだけで入ることができます。
空中に吊り下げたバスケットのデザインにより、ハンモックの機能が備えています。
PP / PEラタン風の素材を採用しています。表面は滑らかで刺さることがなく、天然素材でより安心です。
穴いっぱいのデザインで内外の空気が循環し、ペットが快適に過ごせるようになっています。
二重の円盤底部により、耐荷重性が増し、外側の円盤に滑り止めカバーが付いており、床にしっかりとフィットします。
毛がつきにくく、カビが生えにくく、水洗いできます。お手入れが簡単で手間がかかりません。
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落札価格7826円
221 入札履歴
終了
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