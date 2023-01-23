猫 ベッド ラタン ペットベッド ドーム型 猫ハンモック ペットベッド 猫ちぐら風 猫 ペットマット ハンギングチェア 吊り型 猫 ネコ ねこ ベッド【2025カレンダーの人気アイテム】

商品情報

品名:猫 ベッド ラタン

素材:プラスチック

カラー：ブラック、モカ、ベージュ、ピンク、グリーン、パープル

セット内容：本体+藤球+夏用マット+冬用マット





取り外しと分解が簡単で移動やお手入れが便利

バスケットのケースが揺れ、籐球や他のおもちゃを組み合わせることで、新しい体験ができます。



ハウスと地面がちょうどいい距離なので、ペットは軽く跳ぶだけで入ることができます。

空中に吊り下げたバスケットのデザインにより、ハンモックの機能が備えています。

PP / PEラタン風の素材を採用しています。表面は滑らかで刺さることがなく、天然素材でより安心です。



穴いっぱいのデザインで内外の空気が循環し、ペットが快適に過ごせるようになっています。

二重の円盤底部により、耐荷重性が増し、外側の円盤に滑り止めカバーが付いており、床にしっかりとフィットします。

毛がつきにくく、カビが生えにくく、水洗いできます。お手入れが簡単で手間がかかりません。