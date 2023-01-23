『Men s Sanuk Burm カラー グレー【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月28日 03時 06分に出品され04月28日 03時 06分に終了予定です。即決価格は7,826円に設定されています。現在325件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 お取り寄せ商品につき、お客様への発送まで2-3週間を頂戴しております 商品名 Men s Sanuk Burm カラー グレー ブランド名 Sanuk 商品コメント Keep smilin and stylin from the beach， BBQ， and beyond with the adventure-ready Sanuk® Burm sandal br Synthetic leather strap. br Rasta (Hawaii) colorway features debossed island detailing. br Soft jersey lining. br Nylon webbing toe post. Contoured premium EVA footbed. Sponge rubber outsole for durable wear. Imported. Measurements Weight 7 oz Product measurements were taken using size 11， width D - Medium. Please note that measurements may vary by size. Weight of footwear is based on a single item， not a pair. 税関にて開封される可能性がございます 商品カテゴリ Pink Carat ファッション ファッション メンズファッション シューズ サンダル ビーチサンダル

JANコード/ISBNコード 0888855916468

商品コード YS0000037038987436

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