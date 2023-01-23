『BOPAI リュックメンズ 超軽量 ビジネスリュック USB充電ポート付き バックパック盗難防止 薄型 ラップトップバッグ 防水リュック 通【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 02時 03分に出品され03月27日 02時 03分に終了予定です。即決価格は7,826円に設定されています。現在88件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
BOPAI リュックメンズ 超軽量 ビジネスリュック USB充電ポート付き バックパック盗難防止 薄型 ラップトップバッグ 防水リュック 通
【商品説明】
・【USB充電ポート&防盗設計】表の側面にUSBポートあり、裏面にケーブル付き、自分のモバイルバッテリを使って携帯に充電できます。 背部には隠れた盗難防止ポケットがついて、財布、スマホなどの貴重品を入れても安心です。
・【人間工学に基づく減圧設計】肩の疲れを緩和するため、ショルダーベルトの幅が広くなった、また背面通気性が良く、体には快適で心地良い着用感を与える。
・【大容量】外寸:幅28CM×奥行7CM×高さ43CM 重量:約700g たっぷり収納と適材適所にポケットがあり、PCを入れる場所も別スペースで、見た目も製品もしっかりしており、使い勝手の良い製品です。 外側左サイドのポケットは底が抜けて
【サイズ】
高さ : 10.20 cm
横幅 : 34.00 cm
奥行 : 52.00 cm
重量 : 1.06 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7826円
88 入札履歴
終了
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