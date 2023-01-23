BOPAI リュックメンズ 超軽量 ビジネスリュック USB充電ポート付き バックパック盗難防止 薄型 ラップトップバッグ 防水リュック 通【スケジュール帳 2025の人気アイテム】

商品情報

【商品名】

BOPAI リュックメンズ 超軽量 ビジネスリュック USB充電ポート付き バックパック盗難防止 薄型 ラップトップバッグ 防水リュック 通



【商品説明】

・【USB充電ポート&防盗設計】表の側面にUSBポートあり、裏面にケーブル付き、自分のモバイルバッテリを使って携帯に充電できます。 背部には隠れた盗難防止ポケットがついて、財布、スマホなどの貴重品を入れても安心です。

・【人間工学に基づく減圧設計】肩の疲れを緩和するため、ショルダーベルトの幅が広くなった、また背面通気性が良く、体には快適で心地良い着用感を与える。

・【大容量】外寸:幅28CM×奥行7CM×高さ43CM 重量:約700g たっぷり収納と適材適所にポケットがあり、PCを入れる場所も別スペースで、見た目も製品もしっかりしており、使い勝手の良い製品です。 外側左サイドのポケットは底が抜けて



【サイズ】

高さ : 10.20 cm

横幅 : 34.00 cm

奥行 : 52.00 cm

重量 : 1.06 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。