『オーリンズタイプ リアサスペンション リアサス タンク別体 高性能 サスペンション ショック 黒 ブラック 2本 セット 320mm 340mm 360mm【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月30日 07時 09分に出品され04月30日 07時 09分に終了予定です。即決価格は7,826円に設定されています。現在350件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 デザイン、品質共に高い人気を誇る オーリンズタイプの 高性能 リアサスペンション 2本セットです。本体、タンク、スプリングがすべて黒で統一したオールブラック仕様。バイクにドレッシーでクラシックな印象を与えます。現行車、旧車等、汎用品ですので寸法が合えば多種のバイクにお取り付け可能です。カフェスタイルやスカチューンスタイル等様々な仕様にご使用になれます

カテゴリ 車、バイク、自転車

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