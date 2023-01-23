『軟式グラブ己極(おのれきわめ)シリーズ OKG2101R 投手用 SRブラック RH 左投【お歳暮】』はヤフオクでから03月21日 02時 17分に出品され03月21日 02時 17分に終了予定です。即決価格は7,826円に設定されています。現在641件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

軟式グラブ己極(おのれきわめ)シリーズ OKG2101R 投手用 SRブラック RH 左投



【商品説明】

・Length:29.0cm

・ウェブ:バスケットクロス

・ワッペン：HGシリコンラベル・ゴールド

・素材：(表）ＴRステアレザー、（平裏）共革

X0BFRPQZMR



【サイズ】

高さ : 17.00 cm

横幅 : 25.00 cm

奥行 : 30.00 cm

重量 : 700.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。