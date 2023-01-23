『LEKI(レキ) アウトドア トレッキングポール ジャーニーライト 1300450 グレー(100)【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月24日 05時 16分に出品され04月24日 05時 16分に終了予定です。即決価格は7,825円に設定されています。現在229件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【 ご注意：ご購入後の当店からのメールを必ずご確認ください 】
【カラー】グレー
【サイズ】66〜135cm
【対応身長】140〜190cm(±5cm)
【重量】約510g（組）
【直径】16/14/12mm アルミ
アクリルケース フィギュアケース ディスプレイケース コレクションケース 陳列ケース 人形ケース 透明アクリル プラモデル 壁掛け 飾り用
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落札価格7825円
229 入札履歴
終了
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