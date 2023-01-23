『【沖縄県内（離島含）3，300円以上送料無料】キャロウェイ ゴルフシューズ ソフトスパイク メンズ エアロスポーツボア スパイクシューズ C22996110 Callaway【お歳暮】』はヤフオクでから04月11日 11時 15分に出品され04月11日 11時 15分に終了予定です。即決価格は7,825円に設定されています。現在281件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 キャロウェイの人気モデル「AEROSPORT BOA」が、デザイン性能をアップデートして新登場。

アッパーの素材を柔らかくし、構造をシンプルにすることで足あたりの少ない、より快適な履き心地を実現し、アパレルにも合わせやすいデザインとなっています。

BOAシステムを採用し、容易な脱着とフィット感をもたらします。

クッション性に優れたラバーアウトソールは歩行時の安定感と快適性を高めます。

カラー：

BK(1010) ( ブラック )

WH/NV(1031) ( ホワイト/ネイビー )

WH/BL(1032) ( ホワイト/ブルー )

サイズ：24.5-28.0cm

原産国：ベトナム





検索ワード：ゴルフスパイク 靴 シューズ くつ