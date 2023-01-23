『ケラスターゼ RF マスク クロマティック 200ml【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月20日 04時 36分に出品され03月20日 04時 36分に終了予定です。即決価格は7,825円に設定されています。現在520件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ケラスターゼ RF マスク クロマティック 200ml



【商品説明】

・Reflection Masque Chromatique Multi-Protecting Masque (Sensitized Colour-Treated or Highlighted Hair - Thick Hair)