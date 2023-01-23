『Welcome Wood 木製 スリムプランター SPD90-UB UB アンバーブラウン 長さ90cm 奥行19cm 高さ30cm 容量3【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月08日 19時 35分に出品され04月08日 19時 35分に終了予定です。即決価格は7,825円に設定されています。現在662件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Welcome Wood 木製 スリムプランター SPD90-UB UB アンバーブラウン 長さ90cm 奥行19cm 高さ30cm 容量3
【商品説明】
・内寸 長さ86cm×奥行き15cm×深さ27cm
・土を直接入れて野外で使用できます！
・外寸 長さ90cm×奥行き19cm×高さ30cm
・日本製
・木製 深型スリムプランター90 容量・約34リットル
・色はアンバーブラウン
【サイズ】
高さ : 23.00 cm
横幅 : 34.00 cm
奥行 : 94.00 cm
重量 : 7.00 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
ウェルカムウッド 木製プランター EPW66-UB 色はアンバーブラウン 長さ 66cm 高さ 24cm 奥行 29cm 屋外
¥ 7825
COVENT GARDEN ギルド・フラワーポット L QJ-24
¥ 7825
リビングアウト(Living Out) フラワースタンド フェンス付き スリム 3段 ブラック
¥ 7825
軽くておシャレな植木鉢 ホルン テラコッタ色 (32cm) ファイバークレイ アンティークテラコッタ風 園芸 ガーデニング おしゃれ プラン
¥ 7825
BAOYOUNI 組み立て簡単ガーデンボックス プランターボックスプラスチック鉢植え入れ花 植物 栽培ブラウン 鉢用品 大型プランター 莱園キッ
¥ 7823
Sungmor フラワースタンド 花台 植木鉢置き台 盆栽用 スタンド 園芸ラック アイアン 観葉植物 鋳鉄 組み立て 屋外 室内 1段
¥ 7823
Sungmor 植木鉢 合成樹脂 アンティーク おしゃれ 北欧 飾り物 花瓶 室内 屋外 女神
¥ 7823
インテリア ポッシュリビング アーバンプランツポット ソリッド ミルク Φ32.5×H34cm 81055
¥ 7822
グリーンポット ボルドー テラコッタ ポリエチレン(PE) 製 40cm TP-TM40TC
¥ 7822
ポッシュリビング フラワースタンド サークルスタンド 27×27×50cm 41301
¥ 7822
ポッシュリビング アーバンプランツポット ソリッド ミルク Φ32.5×H34cm 81055
¥ 7822
Sungmor 植木鉢 大型 水生植物 ガーデン 置物 飾り 金魚鉢 カメ 飼育 ブラック
¥ 7821
植木鉢 100x21x21cm 観葉植物鉢 フェイク グリーン鉢 庭木鉢 軽量セメント ファイバーセメント 大型 インテリア おしゃれ F1
¥ 7820
植木鉢 100x21x21cm 観葉植物鉢 フェイク グリーン鉢 庭木鉢 軽量セメント ファイバーセメント 大型 インテリア おしゃれ F1
¥ 7820
植木鉢 100x21x21cm 観葉植物鉢 フェイク グリーン鉢 庭木鉢 軽量セメント ファイバーセメント 大型 インテリア おしゃれ F1
¥ 7820
植木鉢 100x21x21cm 観葉植物鉢 フェイク グリーン鉢 庭木鉢 軽量セメント ファイバーセメント 大型 インテリア おしゃれ F1
¥ 7820
植木鉢 100x21x21cm 観葉植物鉢 フェイク グリーン鉢 庭木鉢 軽量セメント ファイバーセメント 大型 インテリア おしゃれ F1
¥ 7820
umbra プランター 植木鉢 スタンド型 鉢５個 インテリア チタニウム テラポッタ 21015664624 W38×D29×H29cm
¥ 7820
落札価格7825円
662 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！