『円盤戦争バンキッド vol.1〜5＜東宝DVD名作セレクション＞ 全5巻 [DVDセット]【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 06時 02分に出品され03月21日 06時 02分に終了予定です。即決価格は7,825円に設定されています。現在186件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
種別:DVDセット アニメ特撮 発売日:2016/12/14 販売元:東宝 登録日:2022/03/01 奥田瑛二 東宝DVD名作セレクション 当店厳選セット商品一覧はコチラ 解説:特撮ヒーロードラマ！円盤戦争バンキッド！地球のために戦うのは少年宇宙遊撃隊バンキッド！当時、子供たちの話題の中心だった“空飛ぶ円盤”を扱っているのが特色。アダムスキー型円盤や葉巻型母船など、様々な地域で実際に目撃された空飛ぶ円盤が登場する。出演奥田英二（奥田瑛二） 田鍋友啓 辻辰行梅津昭典 鈴木美江 ほか監督 金谷稔 日高武治 野長瀬三摩地セット内容商品名： 円盤戦争バンキッド vol.1＜東宝DVD名作セレクション＞種別： DVD品番： TDV-26291DJAN： 4988104103918発売日： 20161214製作年： 1976音声： 日本語DD（モノラル）商品解説： 第1〜5話、特典映像収録商品名： 円盤戦争バンキッド vol.2＜東宝DVD名作セレクション＞種別： DVD品番： TDV-26292DJAN： 4988104103925発売日： 20161214製作年： 1976音声： 日本語DD（モノラル）商品解説： 第6〜10話、特典映像収録商品名： 円盤戦争バンキッド vol.3＜東
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落札価格7825円
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