『バッファロー パソコン＆テレビ録画用外付けハードディスク メカニカルハードデイスク 4.0TBHD-EDS-Cシリーズ HD-EDS4U3-【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月14日 13時 00分に出品され03月14日 13時 00分に終了予定です。即決価格は7,825円に設定されています。現在207件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
バッファロー パソコン＆テレビ録画用外付けハードディスク メカニカルハードデイスク 4.0TBHD-EDS-Cシリーズ HD-EDS4U3-
【商品説明】
・バッファロー パソコン＆テレビ録画用外付けハードディスク 4.0TBHD-EDS-Cシリーズ HD-EDS4U3-BC
BUFFALO ミニステーション USB3.1(Gen1)/USB3.0用ポータブルHDD 1TB HD-PCFS1.0U3-BBA
¥ 7822
Sandisk Portable SSD 480gb
¥ 7820
BUFFALO Surface対応 書き込みソフト添付 ケーブル収納 ウルトラスリムタイプ ポータブルDVD シルバー DVSM-PT58U
¥ 7820
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¥ 7820
I-O DATA USB 3.0/2.0対応ポータブルハードディスク「超高速カクうすLite」 500GB ブラック HDPF-UT500K
¥ 7820
アイ・オー・データ HDCZ-AUT2 24時間連続録画対応 AV録画用HDD 2TB
¥ 7820
バッファロー BRXL-PTV6U3-RDA USB3.2（Gen1）対応 ポータブルBDドライブ 書込みソフト添付 レッド
¥ 7820
I-O DATA USB 3.1 Gen 1/2.0対応 ポータブルハードディスク 「カクうす Lite」 ホワイト 1TB HDPH-UT
¥ 7820
IODATA(アイ・オー・データ) HDD-UTL4K USB 3.2 Gen1対応ハードディスク 4TB
¥ 7820
I-O DATA CDレコ Wi-Fi CDRI-W24AIC
¥ 7818
住友電工 Thunderbolt3 ケーブル (認証済 Active 40Gbps 黒) USB Type-C ケーブル (2.0m)
¥ 8235
LINDY USB 3.1 TypeC アクティブエクステンション ケーブル、C/C、Thunderbolt 3互換、5m(型番:43271
¥ 8233
LINDY USB 3.1 TypeC アクティブエクステンション ケーブル、C/C、Thunderbolt 3互換、5m(型番:43271
¥ 8233
StarTech.com 15m ハイスピードHDMIケーブル 4k対応HDMI(オス)-HDMI(オス)ケーブル ウルトラ/Ultra H
¥ 8232
サンワサプライ KB-CHD1520K2 ディスプレイケーブル 複合同軸 アナログRGB 20m
¥ 8231
エレコム(ELECOM) CAC-DP1430BK(ブラック) DisplayPort(TM) 1.4対応ケーブル 3.0m
¥ 8231
マット
¥ 8231
充電可能ビジネスバックパック GENIUS PACK PLATINUM（ジーニアスパックプラチナ）
¥ 8231
落札価格7825円
207 入札履歴
終了
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