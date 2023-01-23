『バッファロー パソコン＆テレビ録画用外付けハードディスク メカニカルハードデイスク 4.0TBHD-EDS-Cシリーズ HD-EDS4U3-【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月14日 13時 00分に出品され03月14日 13時 00分に終了予定です。即決価格は7,825円に設定されています。現在207件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

バッファロー パソコン＆テレビ録画用外付けハードディスク メカニカルハードデイスク 4.0TBHD-EDS-Cシリーズ HD-EDS4U3-



【商品説明】

・バッファロー パソコン＆テレビ録画用外付けハードディスク 4.0TBHD-EDS-Cシリーズ HD-EDS4U3-BC