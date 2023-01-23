『藍木スピーカー 檜 W-SP ボーダー I-WSP B【2024年最新】 』はヤフオクでから03月19日 22時 42分に出品され03月19日 22時 42分に終了予定です。即決価格は7,825円に設定されています。現在588件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
藍木スピーカー 檜 W-SP ボーダー I-WSP B
【商品説明】
・スマホ、PC用木製無線スピーカー
・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：
・型番:I-WSP B
・本体サイズ:116×44×44
・素材:県産檜、藍染布
【サイズ】
高さ : 4.90 cm
横幅 : 9.00 cm
奥行 : 13.10 cm
重量 : 170.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7825円
588 入札履歴
終了
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