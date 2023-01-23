『藍木スピーカー 檜 W-SP ボーダー I-WSP B【2024年最新】 』はヤフオクでから03月19日 22時 42分に出品され03月19日 22時 42分に終了予定です。即決価格は7,825円に設定されています。現在588件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

藍木スピーカー 檜 W-SP ボーダー I-WSP B



【商品説明】

・スマホ、PC用木製無線スピーカー

・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：

・型番:I-WSP B

・本体サイズ:116×44×44

・素材:県産檜、藍染布



【サイズ】

高さ : 4.90 cm

横幅 : 9.00 cm

奥行 : 13.10 cm

重量 : 170.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。