『キャロウェイ ゴルフウェア スウェット メンズ プルオーバーモックネック C23217102 Callaway【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月26日 23時 37分に出品され03月26日 23時 37分に終了予定です。即決価格は7,825円に設定されています。現在391件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
適度なハリとストレッチ感を併せ持ったダンボール素材のプルオーバーです。トレンド感のあるモックネック仕様は、Tシャツ感覚で着用できるスウェットに仕上げています。フロントには、３Dで立体的にCALLAWAYロゴを表現し、特徴的なアクセントを与え、今を感じるアイテムです。
カラー：1120、1022、1010、1030
サイズ：M、L、LL、3L
素材：
本体/ポリエステル100%
リブ部分/ポリエステル98%、ポリウレタン2%
パッチ部分/合成皮革
原産国：中国
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落札価格7825円
391 入札履歴
終了
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