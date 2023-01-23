キャロウェイ ゴルフウェア スウェット メンズ プルオーバーモックネック C23217102 Callaway【2025年度カレンダ】

商品情報

適度なハリとストレッチ感を併せ持ったダンボール素材のプルオーバーです。トレンド感のあるモックネック仕様は、Tシャツ感覚で着用できるスウェットに仕上げています。フロントには、３Dで立体的にCALLAWAYロゴを表現し、特徴的なアクセントを与え、今を感じるアイテムです。

カラー：1120、1022、1010、1030

サイズ：M、L、LL、3L

素材：

本体/ポリエステル100%

リブ部分/ポリエステル98%、ポリウレタン2%

パッチ部分/合成皮革





原産国：中国