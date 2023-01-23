『簡易トイレ 水洗トイレ ポータブル便器 背もたれ型 介護用 介護トイレ 介護用品 洋式 蓋つき カラー2色 高機能 幅広い【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 21時 10分に出品され03月23日 21時 10分に終了予定です。即決価格は7,825円に設定されています。現在447件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 簡易トイレ 水洗トイレ ポータブル便器 背もたれ型 介護用 介護トイレ 介護用品 洋式 蓋つき カラー2色 高機能 幅広い