『簡易トイレ 水洗トイレ ポータブル便器 背もたれ型 介護用 介護トイレ 介護用品 洋式 蓋つき カラー2色 高機能 幅広い【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 21時 10分に出品され03月23日 21時 10分に終了予定です。即決価格は7,825円に設定されています。現在447件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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ポータブル便器 家庭用 便器 屋内 シニア 大人 妊婦 高齢者 移動便座 家庭用便 老人 介護用品 移動トイレチェア 簡易トイレ 水洗トイレ
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¥ 8219
落札価格7825円
447 入札履歴
終了
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