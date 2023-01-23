『レムノス 掛け時計 ドットクロック アナログ 黒 Dot Clock KK15-13 BK Lemnos【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月30日 03時 37分に出品され03月30日 03時 37分に終了予定です。即決価格は7,825円に設定されています。現在229件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

レムノス 掛け時計 ドットクロック アナログ 黒 Dot Clock KK15-13 BK Lemnos



【商品説明】

・遠くからでも近くからでも見やすい壁掛け時計



【サイズ】

高さ : 6.20 cm

横幅 : 37.20 cm

奥行 : 37.20 cm

重量 : 1.18 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。