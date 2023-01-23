『ランバンコレクション ベルト JLMB230L チョコ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 10時 54分に出品され03月22日 10時 54分に終了予定です。即決価格は7,825円に設定されています。現在894件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ランバンコレクション ベルト JLMB230L チョコ
【商品説明】
・メイン素材: Leather
・留め具の種類: バックル
・表地: レザー
【サイズ】
高さ : 4.00 cm
横幅 : 19.00 cm
奥行 : 19.60 cm
重量 : 260.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7825円
894 入札履歴
終了
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