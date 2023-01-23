『ランバンコレクション ベルト JLMB230L チョコ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 10時 54分に出品され03月22日 10時 54分に終了予定です。即決価格は7,825円に設定されています。現在894件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ランバンコレクション ベルト JLMB230L チョコ



【商品説明】

・メイン素材: Leather

・留め具の種類: バックル

・表地: レザー



【サイズ】

高さ : 4.00 cm

横幅 : 19.00 cm

奥行 : 19.60 cm

重量 : 260.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ ランバンコレクション

ベルト

JLMB230L

チョコ