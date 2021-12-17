『i☆Ris／i☆Ris 9th Anniversary Live 〜Queen’s Message〜 (初回限定) 【Blu-ray】【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月17日 15時 55分に出品され04月17日 15時 55分に終了予定です。即決価格は7,824円に設定されています。現在93件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
種別:Blu-ray
発売日:2022/03/09
販売元:エイベックス・ピクチャーズ
収録:Disc.1／01.OPENING(1:24)／02.幻想曲WONDERLAND(5:35)／03.ありえんほどフィーバー(4:16)／04.5STAR(仮)(4:32)／05.Cheer up(3:35)／06.イノセントイノベーション(4:20)／07.Vampire Lady(3:26)／08.Baby...(4:17)／09.One Kiss(4:11)／10.Summer Dude(4:40)／11.12月のSnowry(4:35)／12.Happy New World(4:25)／13.ブライトファンタジー(3:42)／14.Thank you forever！(4:52)／15.Color(4:33)／16.Goin’on(4:38)／17.ドリームパレード(3:59)／18.アルティメットMAGIC(4:07)／19.iRis 9th Anniversary Live 〜Queen’s Message〜 -Off Shot Movie- ［特典映像1 オフショット映像］／20.ありえんほどフィーバー (山北早紀ver.， 芹澤優ver.， 茜屋日海夏ver.， 若井友希ver.， 久保田未夢ver.) ［特典映像2 メンバーソロアングルLIVE映像］／21.Chee....
カテゴリ_映像ソフト_ミュージック_邦楽
登録日:2021/12/17
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