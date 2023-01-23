『ツインバード工業 電子レンジ レンジ 17L 50Hz 出力調節 ホワイト DR-D419W5【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月18日 23時 37分に出品され04月18日 23時 37分に終了予定です。即決価格は7,824円に設定されています。現在100件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ツインバード工業 電子レンジ レンジ 17L 50Hz 出力調節 ホワイト DR-D419W5
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 30.40 cm
横幅 : 36.00 cm
奥行 : 49.80 cm
重量 : 12.54 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。【商品名】
ツインバード工業 電子レンジ レンジ 17L 50Hz 出力調節 ホワイト DR-D419W5
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 30.40 cm
横幅 : 36.00 cm
奥行 : 49.80 cm
重量 : 12.54 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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100 入札履歴
終了
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