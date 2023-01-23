『国内正規品MF37d Dayton Audio フィルム・コンデンサー(250V) 90.0μF 「2個セット」 FC250V90【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月04日 18時 23分に出品され04月04日 18時 23分に終了予定です。即決価格は7,824円に設定されています。現在604件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
国内正規品MF37d Dayton Audio フィルム・コンデンサー(250V) 90.0μF 「2個セット」 FC250V90
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 5.20 cm
横幅 : 8.20 cm
奥行 : 16.40 cm
重量 : 240.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
シャープ Bluetooth送信機同梱 テレビ用ワイヤレススピーカー（ホワイト）生活防水（IPX4相当）対応AQUOSサウンドパートナー A
¥ 7820
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落札価格7824円
604 入札履歴
終了
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