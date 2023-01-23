『TOMIX Nゲージ カント付レール 立体交差セットCC 91013 鉄道模型用品【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月06日 02時 48分に出品され04月06日 02時 48分に終了予定です。即決価格は7,823円に設定されています。現在876件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

TOMIX Nゲージ カント付レール 立体交差セットCC 91013 鉄道模型用品



【商品説明】

・主な製造国 :中国

・対象年齢 :8歳から

・対象性別 :男の子



【サイズ】

高さ : 9.80 cm

横幅 : 34.00 cm

奥行 : 37.50 cm

重量 : 1.40 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。