『キクタニ モニタースピーカースタンド(ペア) 天板:220mm×180mm 高さ:239〜288mm 角度調整：±10° MOS-5【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月24日 12時 13分に出品され03月24日 12時 13分に終了予定です。即決価格は7,823円に設定されています。現在580件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ・ 天板:220mm×180mm 高さ:239~288mm MOS-5

・頑丈なスチール、アルミ、ラバー製のデスクトップスピーカースタンド（2本1組)

・高さ調整：239mm / 256mm / 277mm / 288mm（4段階）

・天板サイズ：220mm x 180mm、底板サイズ：200mm x 175mm

・角度調節範囲：±10度

・耐荷重：7.2Kg、重量：約3.1Kg(1台当たり)