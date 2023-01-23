『デサント(descente) エクスプラス チタンサーモジャケット 野球 アウター (DR-204B)【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 16時 00分に出品され03月16日 16時 00分に終了予定です。即決価格は7,823円に設定されています。現在78件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 プロ球団からの信頼。

進化した着用感、保湿力。

プロの要望をカタチにしたウェアはさらなる進化へ。

素材、仕様規格：

素材：表地、中綿、裏地：ポリエステル100%

機能：中綿入り、４層構造、ポケット付き、保湿性、はっ水性、軽量性

サイズ規格：サイズ：S・M・L・O・XO・XA

原産国：中国・ベトナム・日本

カラー：ブラック