『共同照明 シーリングライト 4灯 6畳 調光 調色 LED電球40W形付き ブラウン GT-DJX-2D-6WT-2 天井照明 スポットライ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 13時 34分に出品され03月25日 13時 34分に終了予定です。即決価格は7,823円に設定されています。現在662件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

共同照明 シーリングライト 4灯 6畳 調光 調色 LED電球40W形付き ブラウン GT-DJX-2D-6WT-2 天井照明 スポットライ



【サイズ】

高さ : 15.90 cm

横幅 : 25.60 cm

奥行 : 43.60 cm

重量 : 2.29 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。