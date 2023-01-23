『KATOMOKU Alarm Clock 6 km-89B ブラウン 目覚まし時計【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月08日 10時 06分に出品され04月08日 10時 06分に終了予定です。即決価格は7,823円に設定されています。現在920件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

KATOMOKU Alarm Clock 6 km-89B ブラウン 目覚まし時計



【商品説明】

・サイズ：110×116×46mm 重 量：200g

・仕 様：スイープアラームムーブメント（リズム時計工業製）

・備 考：ライト、連続秒針、スヌーズ機能付き

・材 質：ビーチ材 原産国：日本



【サイズ】

高さ : 5.80 cm

横幅 : 13.60 cm

奥行 : 14.80 cm

重量 : 250.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

※メーカーのパッケージ変更により商品画像と異なるパッケージになる場合がございますので予めご了承下さい。

※配送時、箱に多少のスレ等が発生する場合がございます。