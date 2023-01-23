『ユニフォームU-style (AITOZ) アイトス 耐水圧10，000mm 透湿度3，000g/? 超軽量 レインスーツ(上下セット) (【お歳暮】』はヤフオクでから03月17日 03時 37分に出品され03月17日 03時 37分に終了予定です。即決価格は7,823円に設定されています。現在470件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ユニフォームU-style (AITOZ) アイトス 耐水圧10，000mm 透湿度3，000g/? 超軽量 レインスーツ(上下セット) (
【商品説明】
・メイン素材: ナイロン，ポリエステル，ポリ塩化ビニル。
【サイズ】
高さ : 15.00 cm
横幅 : 20.00 cm
奥行 : 30.00 cm
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7823円
470 入札履歴
終了
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