『ユニフォームU-style (AITOZ) アイトス 耐水圧10，000mm 透湿度3，000g/? 超軽量 レインスーツ(上下セット) (【お歳暮】』はヤフオクでから03月17日 03時 37分に出品され03月17日 03時 37分に終了予定です。即決価格は7,823円に設定されています。現在470件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ユニフォームU-style (AITOZ) アイトス 耐水圧10，000mm 透湿度3，000g/? 超軽量 レインスーツ(上下セット) (



【商品説明】

・メイン素材: ナイロン，ポリエステル，ポリ塩化ビニル。



【サイズ】

高さ : 15.00 cm

横幅 : 20.00 cm

奥行 : 30.00 cm

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。