『フォステクス EX-EP-91 TH900mk2用交換イヤー・パッド(ペア)【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 11時 06分に出品され03月21日 11時 06分に終了予定です。即決価格は7,823円に設定されています。現在280件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

フォステクス EX-EP-91 TH900mk2用交換イヤー・パッド(ペア)



【商品説明】

・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：

・入り数 : 2枚1組

・対応機種 : TH900mk2



【サイズ】

高さ : 4.00 cm

横幅 : 15.00 cm

奥行 : 17.20 cm

重量 : 100.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。