『原神 胡桃 コスプレ衣装 ウィッグ 稲妻 変装 COS全セット 変装グッズ かわいい げんしん風 大人用 文化祭 Genshin cosplay専用衣装 高完成度 漫遊展 仮装【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月26日 11時 12分に出品され03月26日 11時 12分に終了予定です。即決価格は7,823円に設定されています。現在249件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【セット内容】：「ワンピース」+「上着」+「帽子」+「ベルト」+「スパッツ」+「飾りもの×7」+「靴下」+「神の眼」。素材はなめらかな肌触りとソフトな光沢感を持つサテン生地です。当商品のパーツが多くの為、お手元に届きましたら、必ず中身をご確認ください。
【登場キャラ】：人気キャラ『胡桃』のコスプレ衣装です。当商品は原作をできるだけ忠実に再現するよう細部までこだわり、専属のプロが一つ一つ丁寧に設計し、誠意をもって制作しております。
【 適用場合 】 ：仮装大会.撮影.通常用.コスプレ用.ハロウィン.クリスマス.学園祭.お祭り.イベント.文化祭.プレゼント.パーティー用.コレクションなど。ご家族やご友人へのプレゼントにも最適です。
【 注意事項 】：当商品の画像は全部現品撮影です。写真は光やディスプレイの関係で実物と多少異なる所がございます。予めご了承ください。当商品のパーツが多くの為、お手元に届きましたら、是非中身をご確認ください。
【 信頼保証 】:当店の目標はお客様に満足できる製品を提供することです。どうぞご安心に購入ください。
原神 胡桃 コスプレ衣装 ウィッグ 稲妻 変装 COS全セット 変装グッズ かわいい げんしん風 大人用 文化祭 Genshin cosplay専用衣装 高完成度 漫遊展 仮装
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原神 辛炎 コスプレ衣装 ウィッグ 稲妻 変装 COS全セット 変装グッズげんしん風 Genshin cosplay専用衣装 高完成度
¥ 7819
落札価格7823円
249 入札履歴
終了
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