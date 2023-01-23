『ジェルトロン ベビーまくら(ビスケットタイプ)【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月06日 11時 33分に出品され04月06日 11時 33分に終了予定です。即決価格は7,823円に設定されています。現在353件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ジェルトロン ベビーまくら(ビスケットタイプ)
【商品説明】
・カバー：コットン70％ポリエステル30% 中綿：ポリエステル 中身：ジェルトロン／高通気フォーム・高密度フォーム
・サイズ：37×23×4ｃｍ
X0089IR2TW
【サイズ】
高さ : 5.00 cm
横幅 : 25.50 cm
奥行 : 37.00 cm
重量 : 380.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7823円
353 入札履歴
終了
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