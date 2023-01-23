FHLHY パンツ メンズ ロングパンツ ダウン パンツ 90% ダウン 冬 防寒パンツ 撥水 防風 コンパクト 保温パンツ アウトドアパン【2025年の人気アイテム】

商品情報

"画像出典元：「FHLHY」より引用"



【商品名】

FHLHY パンツ メンズ ロングパンツ ダウン パンツ 90% ダウン 冬 防寒パンツ 撥水 防風 コンパクト 保温パンツ アウトドアパン



【商品説明】

・? サイズ(CM)： 【サイズ：M】 着丈 100 ウエスト 69 ヒップ 98 裾幅 33 【サイズ：L】 着丈 102 ウエスト 72 ヒップ 100 裾幅 33 【サイズ：XL】 着丈 104 ウエスト 75 ヒップ 102 裾幅 36 【サイズ：2XL】 着丈 106 ウエスト 78 ヒップ 104 裾幅36 【サイズ：3XL】 着丈 107 ウエスト 81 ヒップ 105 裾幅 40 【サイズ：4XL】 着丈 108 ウエスト 84 ヒップ 106 裾幅 42 【サイズ：5XL】 着丈 110 ウエスト 87 ヒップ 10



【サイズ】

高さ : 6.10 cm

横幅 : 27.80 cm

奥行 : 34.20 cm

重量 : 390.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。