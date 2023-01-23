『2023年新登場 骨伝導イヤホン bluetooth、32GBメモリ内蔵のMP3 水泳イヤホンIP68防水、こつでんどう イヤホン blue【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月05日 02時 06分に出品され04月05日 02時 06分に終了予定です。即決価格は7,822円に設定されています。現在144件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
2023年新登場 骨伝導イヤホン bluetooth、32GBメモリ内蔵のMP3 水泳イヤホンIP68防水、こつでんどう イヤホン blue
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 5.90 cm
横幅 : 13.00 cm
奥行 : 14.60 cm
重量 : 250.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7822円
144 入札履歴
終了
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