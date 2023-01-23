『HappyDays キャットステップ2段 爪とぎ付き 高密度 猫用 階段 猫ハウス 高齢猫 怪我防止 耐荷重10kg 滑り止め【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月02日 03時 06分に出品され05月02日 03時 06分に終了予定です。即決価格は7,822円に設定されています。現在345件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

HappyDays キャットステップ2段 爪とぎ付き 高密度 猫用 階段 猫ハウス 高齢猫 怪我防止 耐荷重10kg 滑り止め



【商品説明】

・猫ちゃん専用爪とぎ付ステップ。シニア猫・子猫にもおすすめ。



【サイズ】

高さ : 9.90 cm

横幅 : 47.20 cm

奥行 : 52.60 cm

重量 : 3.52 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。