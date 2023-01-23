『日研工作所:ブローチリーマ MTシャンク BRM φ18mm【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月10日 06時 06分に出品され04月10日 06時 06分に終了予定です。即決価格は7,821円に設定されています。現在148件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品概要】

直径:18mm×食付長:11.5mm×刃長:50mm×首下長:130mm×全長:210mm×シャンク:MT2

精度:+0.003?+0.006

材質:HSS

表面処理:イオン窒化処理

ねじれ角:左ネジレ60

被削材:軟鋼・炭素鋼・調質鋼、快削鋼・合金鋼・工具鋼



【商品説明】

小径から大径まであらゆるリーミングに対応できます。



【商品詳細】

ブランド：日研工作所

商品名：日研工作所:ブローチリーマ MTシャンク BRM φ18mm

製造元：日研工作所

商品番号：BRM18.0

商品内容：φ18mm



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