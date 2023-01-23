『マスプロ電工 耐食性にUHFアンテナ 20素子 受信チャンネルch.13~52用 U206CG【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月12日 10時 29分に出品され05月12日 10時 29分に終了予定です。即決価格は7,821円に設定されています。現在548件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

マスプロ電工 耐食性にUHFアンテナ 20素子 受信チャンネルch.13~52用 U206CG



【商品説明】

・20素子タイプ

・5C用F型コネクター1個付属

・DHマーク取得

・RoHS対応

・動作利得：8.5～13.7dB

・受信チャンネル：ch.13～52

・水平・垂直対応

・適合マスト径：22～48.6mm



【サイズ】

高さ : 5.41 cm

横幅 : 35.51 cm

奥行 : 149.50 cm

重量 : 1.84 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。



食料品・ペットフードをご検討のお客様へ

商品画像に記載されている賞味期限はサンプル表記です。実際に出荷する商品の賞味期限はヤフーショピングのガイドライン（1週間以上）に基づき、当店ではご注文から2週間以上の賞味期限がある商品を発送いたします。

※賞味期限に関するご不明点はお気軽にお問い合わせください。