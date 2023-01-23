『マスプロ電工 耐食性にUHFアンテナ 20素子 受信チャンネルch.13~52用 U206CG【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月12日 10時 29分に出品され05月12日 10時 29分に終了予定です。即決価格は7,821円に設定されています。現在548件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
マスプロ電工 耐食性にUHFアンテナ 20素子 受信チャンネルch.13~52用 U206CG
【商品説明】
・20素子タイプ
・5C用F型コネクター1個付属
・DHマーク取得
・RoHS対応
・動作利得：8.5～13.7dB
・受信チャンネル：ch.13～52
・水平・垂直対応
・適合マスト径：22～48.6mm
【サイズ】
高さ : 5.41 cm
横幅 : 35.51 cm
奥行 : 149.50 cm
重量 : 1.84 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7821円
548 入札履歴
終了
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